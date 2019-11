Imágenes del tercer episodio de Crisis on Infinite Earths – The Flash

No hay duda que todos los fans del Arrowverse estamos contando los días para el nuevo crossover denominado Crisis on Infinite Earths, que adaptará esta famosa historia de cómica dentro del universo de superhéroes de DC Comics que ha creado The CW.

Así como ya les mostramos las imágenes de los primeros dos episodios Supergirl y Batwoman, ahora es el turno de mostrarles las imágenes del tercer episodio de este evento que sucederá en The Flash y que nos dejará a todos con el ansia de saber qué más pasará porque recordemos que el final de este crossover se verá hasta 2020.