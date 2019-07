¿Imaginas a tu madre compartiendo tus más íntimos secretos? Este anime te muestra cómo sería – Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks?

Tras éxitos como Sword Art Online, las adaptaciones anime desde light novels son la moda en Japón, y una de las más esperadas era Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaa-san wa Suki desuka? (Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks?) que, como su nombre en cristiano lo indica, trata sobre el poderoso “ataque doble a múltiples objetivos” que tiene… ¡tu mamá!

Hay que explicarse, relatando la sinopsis de esta aventura isekai: Masato es un joven que, creyendo que participaba en una encuesta gubernamental, acaba implicado en un experimento secreto del gobierno que lo deja atrapado en el mundo de un videojuego. El problema es que no es el único que ha acabado allí, puesto que su madre también ha participado en el experimento y se ha quedado atrapado con él convirtiéndose en una persona extremadamente fuerte.

¡TREMENDA IDEA!