Importante alianza entre Crunchyroll y VIZ Media

Los fans del anime que apoyan su distribución legal tienen una razón más para celebrar hoy, tras una nueva alianza anunciada por Crunchyroll.

A partir de hoy 6 de septiembre, VIZ Media Europe Group y la plataforma streaming de anime Crunchyroll celebran una alianza que unirá a más de 50 millones de usuarios registrados con la experiencia VIZ Media en la distribución regional no sólo de anime, sino también de manga.

Mediante esta relación, Crunchyroll se convierte en el mayor inversor en VIZ Media Europe Group, conservando el Hitotsubashi Group (compuesto por Shogakukan Inc., Shueisha Inc. y Shogakukan-Shueisha Productions, Co., Ltd.) una participación minoritaria en la empresa.