Impresionante actuación de Adam Sandler, pero…

Indudablemente, Adam Sandler ha quedado marcado en la historia de la cinematografía como uno de los comediantes más exitosos y famosos. Resulta difícil pensar en alguien en este planeta que no haya tenido la oportunidad de ver al menos alguna de sus preciadas cintas, pues desde que saltó a la fama en Saturday Night Live, comenzó su carrera en el cine en 1989, consiguiendo grandes logros con películas como Coneheads (1994), Happy Gilmore (1996), The Wedding Singer (1998), The Waterboy (1998), Big Daddy (1999) y Mr. Deeds (2002). Aunque siempre ha estado en la zona de la comedia, el artista no es ajeno a interpretar papeles que requieran un nivel más emocional y profundo, como se pudo ver en uno de sus más grandes interpretaciones, Punch-Drunk Love (2002) por la cual incluso recibió una nominación a un Golden Globe. Luego de encontrarse en lo que parecería el ocaso de su carrera y más atascado que nunca en el género del humor, los hermanos Safdie, Ben y Joshua (Good Time, 2017), deciden reclutarlo para su más reciente largometraje, Uncut Gems (Diamantes en bruto), una cinta incesante, atrevida, retadora y sorpresiva, pues demuestra, una vez más que el preciado actor tiene talento que explotar y diferentes vertientes que explorar.