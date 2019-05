Interesante teoría: Bran vio venir el desenlace de The Long Night y afectaría a la población de Westeros – Game of Thrones

La muerte más grande en el último episodio de Game Of Thrones fue la del Rey de la Noche , apuñalado por Arya . Y surge una pregunta ante un personaje implicado en dicha cuestión: ¿sabía Bran este desenlace? Un detalle apunta a esta idea, y así surge la teoría de cierto grupo de fans que dice que Bran lo vio venir en la temporada 7 , razón por la cual eligió darle a Arya la daga de acero de valyrio, la misma que se usó para intentar matarlo todo el tiempo allá por la temporada 1 .

Desde que Bran se convirtió en el Cuervo de Tres Ojos ha estado teniendo visiones, y muy tremendas: así supo que Jon Snow es en realidad Aegon Targaryen, por ejemplo, y lo comenta. Sin embargo, no siempre lo hace: pensemos que no le dijo a nadie que Jaime Lannister estaba en camino, sino que esperó en persona a que Jaime apareciera. Ok, reveló que el Rey de la Noche iba a venir por él, pero tampoco cerró mucho con ese secreto hasta que fue extremadamente necesario. Definitivamente, parece que Bran sabía que Arya necesitaría acero valyrio para matar al Rey de la Noche, así que le dio la daga, como ya dijimos, pero volvamos a recalcar: MUCHO antes de que alguien planee usar a Bran como cebo.