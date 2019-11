Into the Void – The Flash

Con el final de la temporada anterior de The Flash todos quedamos con el corazón hecho pedazos. Después de un año entero amando a Nora y cómo ella creció para transformarse en digna hija de sus padres, la perdimos por hacer lo correcto. Cuando esto sucedió estábamos todos tratamos de ver el vaso medio lleno de la situación y nos alegrábamos sabiendo que habíamos tenido una oportunidad de vivir con Nora tiempo que era impensado. Como nosotros, Iris y Barry quisieron creer lo mismo y a pesar del dolor sonreían para el resto. En este comienzo de temporada tuvimos que lidiar con las maneras que cada uno tiene de evitar pensar en la realidad y aunque nos duela, hay que aceptar que jamás verán a esa Nora, ella murió y cómo cualquier padre que ve morir a su hijo, el dolor estará siempre.

Quiero que hablemos primero de Iris porque ella es la que peor está lidiando con todo esto. Ella está tratando de recordarla como sea pero hay algo que no está bueno y eso es el hecho de creer que ella sola está pasando por algo así. No es una crítica llena de odio, sino que lo que creo es que cualquier padre o madre que haya visto morir a un hijo sabe por el dolor que ellos están pasando y que si bien la situación es diferente, también lo será cuando venga una madre y diga que su hija murió cuando le trataron de robar el celular. En el núcleo de lo que significa lo que sucedió, cualquiera puede entender lo que se siente perder a un hijo y entonces, si quisiera, podría buscar ayuda. Obviamente, todo esto se soluciona si recae en Barry ya que su compañero también perdió a su hija y entonces el dolor es algo que tienen que llevar los dos juntos.

Al final del episodio, después de evitarlo por muchos meses, Iris y Barry se sentaron a hablar de lo que pasaba y lograron entender que estaban juntos en esto. Barry estaba manteniéndose ocupado para evitar tener que pensar en esto y bueno, los problemas terminaron aumentando ya que en el cierre llegó The Monitor con noticias muy complicadas de asimilar: Barry Allen morirá en Crisis y esta será en 6 semanas. Esto los pone a ellos en un contra reloj, sin hijos y sin futuro. ¿Cómo harán para afrontar esto? ¿Aceptarán lo que The Monitor les dice y lucharán hasta que desaparezca en Crisis? Todo esto lo tendremos que ver próximamente pero si Iris y Barry no se apuran, hay muchas chances de que ni siquiera puedan tener una segunda oportunidad con Nora porque necesita quedar embarazada antes del evento de fin de año.