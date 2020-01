Ironheart está cerca de llegar al MCU y ya hay una candidata para el papel

¿Será ella el reemplazo femenino del Iron Man de Robert Downey Jr? Marvel tiene en mente incorporar a alguien que está trabajando para una película de DC.

Según We Got This Covered, Marvel tiene los ojos puestos en Storm Reid para que interprete a Ironheart. La actriz está involucrada en el reboot de Suicide Squad a cargo de James Gunn. La joven actriz también ha participado de When They See Us, A Wrinkle in Time, Euphoria y The Braves Knight, entre otras producciones.

Ironheart no debutaría en el cine igual. Marvel tiene pensado hacer una serie con ella que se estrenaría en Disney+. El proyecto está en una fase temprana de desarrollo en estos momentos, por lo que ni siquiera ha empezado el casting.

En los cómics, Ironheart es el alias heroico de Riri Williams, una brillante estudiante del MIT que logra crear un traje similar al de Iron Man y lo usa para combatir el crimen. Al ver sus habilidades e inteligencia, el propio Tony Stark se convierte en su mentor y crear una versión de IA para ayudarla en las batallas, algo similar a lo que vimos en Spider-Man: Homecoming con Peter.