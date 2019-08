Is Anybody Out There? – Fear The Walking Dead

Luego del final del capítulo anterior, lo único que podíamos hacer era pensar en la salud de Alicia y cómo esto podría pegarle a la serie. Por suerte, cuando empezó el mid-season lo primero que nos mostraron fue a Alicia bañándose y a Grace diciendo que puede que no pase nada. Imagino que con esto nos confirmaron que no será grave lo que sucedió ahí y que sólo fue un susto que hará que Alicia piense un poco más en su futuro. Tiene sentido que eso sea para encaminarla porque si bien se la ve haciendo algo, parece que es sólo para distraerla. Si están prestando atención a la serie, seguro notaron que se habla mucho de “vivir” y lo que está haciendo Alicia, no está ni cerca. Entonces, es algo muy lógico que le hayan hecho esto, para que cuando vuelva la serie, nuestra protagonista pueda empezar a ver las cosas de otra manera. ¿Es peligroso bajar la guardia? Sí, pero de vez en cuando, se necesita para poder tener un mayor campo visual de la situación con la que están lidiando.

Luego de ver la ducha de Alicia y respirar gracias a las “buenas noticias” que nos dio Grace, comenzaron los problemas. La bocina de la planta nuclear dejó de sonar y los zombies notaron la presencia de los vivos, así que ahora no tenían sólo zombies detrás suyo, sino que los perseguía la explosión del reactor haciendo que todos los que estén cerca, sufran un nivel de contaminación que los mataría. Entonces, es tiempo de correr. Los que más complicados estaban con esto, era Dwight y John, ya que ellos estaban bastante lejos y sin auto, pero en un mundo en el que los humanos no son competencia y la elipsis temporal existe, logramos salvarnos sin hacer muchas preguntas. Ellos estaban a segundos de darse por vencidos, John le hizo prometer a June que viviría y eso tenía olor a despedida, pero no pasó. Dwight le había hecho una promesa a Dorie y por suerte, estaban cerca del auto que había usado Sherry así que en vez de casi matarlos por el retraso, los terminó salvando.

A todo esto hay que agregarle un pequeño detalle y este es que June había cumplido su promesa y casi se van antes de que lleguen. John le había dicho lo mismo que Sherry a Dwight y que Dwight a él, así que no le quedaba otra opción que aceptar la realidad y salvar a todos para poder seguir viviendo. De acá voy a hacer un fast-forward hasta el pedido de casamiento porque es lo único que nos importa. Los dos estaban listos para despedirse, ahora estaban volando a ciegas en un avión y estaban super cerca de la compuerta que estaba abierta. No había otro lugar o momento para hacer esto y ahora tenemos que preparar una boda. Es realmente muy lindo que se tomen el tiempo para estas cosas, uno siempre piensa en “estamos en el fin del mundo, esto no tiene sentido” pero poder recordar lo que el mundo era antes, está bueno. Es igual que el ver a Dylan dibujando en el capítulo anterior, son cosas puras de las que nos olvidamos porque este mundo no las necesita, pero de vez en cuando, recordar que hubo un momento en el que la vida era normal y tratar de traerla aunque sea por unos segundos, es algo que vimos que a todos les hizo bien.