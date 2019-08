Is This the Man Who Made the Earth Tremble – The Righteous Gemstones

Oh Jesús ohh siiii , se vienen grandes inconvenientes para los Gemstones, ya que por lo sucedido en el capitulo anterior donde habíamos creído que habían matado a los extorsionadores, podemos apreciar por qué no fue así, al comienzo del capítulo podemos ver un momento antes de lo ocurrido que no solo eran 3 los extorsionadores, sino que los 2 que habían sido atropellados, hay uno más, y están con vida. Como sabemos los Gemstones se fueron con la idea de haberlos matado y con el dinero.

En cuanto a los extorsionadores creyeron, Lucy, uno de ellos se encontraba muerta y para no tener mas inconvenientes la tiraron por un barranco, y se dieron cuenta recién cuando grito que una seguía con vida. Hecho que después de ir al hospital huyen a su morada y ella se da cuenta sobre lo sucedido.