Casi que no tiene sentido que repasemos paso por paso que sucedió en el episodio 100 de Supergirl, porque es muy claro lo que está sucediendo y no hay que endulzarlo. Luego de muchos años alimentando al fandom, los escritores de la serie tomaron una decisión muy importante y solo tenían dos opciones: hacerse cargo de lo que han hecho o volver hacia atrás. Sabemos que el ego de los guionistas es algo con lo que no se puede jugar y por eso no había ninguna esperanza por volver atrás y aceptar que se equivocaron. Entonces, para terminar de ponerse de un lado, salió el capítulo 100 de Supergirl y se hizo cargo de todo pero sin cambiar de opinión en lo que pensaban sobre el tema.

Estuvo en boca de todos en las últimas semanas que los escritores se estaban ríendo de todos los fans luego de darle un nuevo interés amoroso a Kara que no sea Lena, pero en los últimos años, ellos apoyaron la idea alimentando los sueños de un fandom y una serie muy orgullosa que ahora dejó de serlo (aparentemente). En estos momentos hay muchas personas que han decidido dejar de ver Supergirl y lo pueden chequear en los ratings que han bajado mucho, pero esto no se va a arreglar, así que se la jugaron más fuertes e hicieron que Kara le suelte la mano a Lena para siempre. ¿Era necesario todo esto? Yo creo que no, pero quizás puede servir para saber dónde están parados.