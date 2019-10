It’s Raining Men – Grey’s Anatomy

Meredith realmente se mete en problemas y termina ocasionando una gran crisis en el hospital. Es que los titulares que ella había enviado para que los reporteros elijan fue publicado como si fuera un artículo y si bien ella quería exponer las fallas del sistema de salud y los problemas institucionales desde esa redacción apuntaron al hospital.

Esto realmente genera una crisis ya que no solo hay pacientes que no quieren atenderse, a pesar de llegar de urgencias, sino que hay médicos que están renunciados. Meredith realmente quiere intentar arreglar las cosas, pero desde el medio donde publicaron el artículo no le hacen caso.