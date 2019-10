Por fin llegó el ansiado día en el calendario: 20 de octubre, lanzamiento oficial de Watchmen, la nueva serie de HBO que adapta el tan apreciado cómic de Alan Moore y Dave Gibbons. En su primer episodio, que se tituló “It’s Summer and We’re Running Out of Ice“, el show creado por Damon Lindelof plantó sus bases para ser uno de los más espectaculares del año.

La historia comienza en Tulsa, Oklahoma, en 1921, con un hecho verídico conocido como “La Masacre de Black Wall Street“, en el que el KKK asedió y asesinó a aproximadamente más de 300 personas de la raza negra que vivían y prosperaban allí, gracias al comercio y otras empresas. Watchmen plantea así el tono que tendrá: nos pondrá incómodos y hará foco en los interminables problemas de discriminación racial que asedian, aún hoy, a Estados Unidos. De semejante masacre, solo un niño y una bebé sobrevivirán, mientras el distrito de Greenwood se quema a sus espaldas.