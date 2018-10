Izzy G protagonizará a AJ en la nueva comedia de Netflix – AJ and the Queen

Netflix finalmente ha encontrado a la pequeña que acompañará a RuPaul en su nueva comedia. Se trata de la actriz Izzy G (After)-también conocida como Izzy Gaspersz– quien interpretará a AJ en la serie de 10 episodios AJ and The Queen.

Creada por el mismo RuPaul junto a Michael Patrick King (The Comeback), la comedia sigue las aventuras de la drag queen, Ruby Red, y su compañera AJ,una huérfana de 9 años demasiado habladora. Estos dos inadaptados viajarán por el país en la una gira por diferentes clubes nocturnos. Un viaje que contagiará amor y aceptación a los demás y cambiará sus vidas para mejor.

El personaje de Izzy G se muestra arrogante y confiada ante los demás, al mismo tiempo que oculta todas las emociones y sentimientos vibrantes de una niña de 9 años confundida, enojada y, a veces, muy asustada.

El elenco incluye también a Josh Segarra, Michael-Leon Wooley, Katerina Tannenbaum y Tia Carrere.

La serie aún no cuenta con fecha de estreno.