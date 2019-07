J.A. Bayona dirigirá los primeros dos episodios de la serie – The Lord of the Rings

Con cada noticia que recibimos, la serie de de Amazon Studios basada en la saga de The Lord Of The Rings va tomando más forma. Es así como el día de hoy recibimos felizmente una nueva actualización de esta producción.

Amazon Prime Video anunció que el cineasta Juan Antonio (J.A.) Bayona (El Orfanato, Jurassic World: Fallen Kingdom) dirigirá los primeros dos episodios de la serie. Además, servirá como productor ejecutivo junto con su socia productora, Belén Atienza.

“J.R.R. Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos, y como un fanático de toda la vida, es un honor y alegría unirse a este sorprendente equipo. No puedo esperar para llevar a las audiencias alrededor del mundo a la Tierra Media y hacer que descubran las maravillas de la Segunda Edad, con una historia nunca antes vista”, dijo Bayona en un comunicado.

Bayona es mejor conocido por su primer largometraje El Orfanato, producido por el mexicano Guillermo del Toro y el reciente estreno de Jurassic World: Fallen Kingdom, con el cual recaudó más de $1.3 billones de dólares en taquilla.

Entre sus otros proyectos en la pantalla grande se encuentran The Impossible, protagonizada por Naomi Watts y Ewan McGregor y A Monster Calls, protagonizada por Sigourney Weaver, Liam Neeson y Felicity Jones.

En cuanto a series, el director trabajó en los primeros dos episodios de la serie sobrenatural de Showtime, Penny Dreadful.