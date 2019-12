J. J. Abrams explicó por qué trajo de vuelta a los Knights of Ren

Los Caballeros de Ren fueron muy mal utilizados en películas anteriores, así que el director está intentando cambiar eso.

J. J. Abrams, quien presentó a los Caballeros de Ren en The Force Awakens, prometió que los combatientes aún conservarán su misterio, pero que tendrán un rol más importante. En declaraciones a Esquire, Abrams admitió que cuando los Caballeros de Ren fueron presentados por primera vez, había esperado “nuevas aventuras con ellos y una historia de fondo” que, desafortunadamnete, no llegaron al final de Episodio VII.

“The Last Jedi, no abordó eso en absoluto, por lo tanto quisimos traerlos de regreso. Sin embargo, es mejor mantenerlos más misteriosos que familiares, por lo cual no habrá muchas escenas con ellos quitándose las máscaras, pero sentí que definitivamente quería ver más de ellos”, dijo el director.

