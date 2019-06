J.J. Abrams no quería editar escenas en el set

La talentosa editora Maryann Brandon hizo una insólita confesión a Express: ¡J.J .Abrams no quería que se editaran escenas en el set de Star Wars: El ascenso de Skywalker!

“Cuando hicimos El despertar de La Fuerza, comenzamos a rodar en mayo y terminamos en octubre, y luego nos fuimos para las fiestas navideñas. Para esta película, no comenzamos sino hasta agosto, así que no terminamos hasta febrero, así que teníamos 4 meses menos y es una película muy grande. Así que convencí a J.J. de que me dejara hacer cortes y ediciones en el set. Al principio me dijo: ‘No, nunca hacemos eso’.”