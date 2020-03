Jack Gleeson de Game Of Thrones regresa a la televisión después de 6 años

Jack Gleeson, quien interpretó al odiado Rey Joffrey Baratheon en Game Of Thrones, regresará a la televisión después de haber estado inactivo durante seis años, de acuerdo con Variety.

Gleeson había dicho previamente que se retiraría de la actuación pues ya no lo disfrutaba como antes. Recordemos que el odio hacia su personaje traspasó la pantalla chica y era insultado tanto en las redes sociales como en público.

Ahora el actor encontró un nuevo proyecto televisivo en la BBC. Se trata de la comedia “Two Out of Her Mind”, creada y protagonizada por Sara Pascoe. La serie de seis episodios buscará subvertir el formato tradicional de comedia de situación mientras sigue a un grupo de personajes desequilibrados y excéntricos que lidian con la angustia y los problemas familiares del día a día.

El elenco además está conformado por Juliet Stevenson, Fiona Button, Cariad Lloyd, Adrian Edmondson, Navin Chowdhry, Sean Gilder, Tom Stuart, Scroobius Pip, Jumayn Hunter, Sheila Reid, Cash Holland, Lorraine Ashbourne y Cian Barry.

Simon Pegg y Nick Frost se desempeñan como productores ejecutivos.