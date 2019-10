Jada Pinkett Smith podría unirse a la secuela

¿Recuerdan el poderoso papel de Jada Pinkett Smith en Matrix Reloaded, Revolutions y hasta los videojuegos Enter the Matrix, The Matrix: Path of Neo y The Matrix Online?

¡Pues podríamos ver a Niobe de nuevo en Matrix 4! Según informes de Deadline, Jada Pinket Smith (Gotham) está en charlas con Warner Bros. para incorporarse a la secuela junto con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II y el recién anunciado (wait for ir…) Neil Patrick Harris.