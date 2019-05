Jaden Smith interpretará a un joven Kanye West en la nueva serie del artista

Kanye West está desarrollando una serie de antologías para Showtime denominada “Omniverse“, que tendrá al hijo de Will Smith, Jaden, como protagonista del nuevo show.

Jaden Smith le dará vida a una versión joven de Kanye West en una realidad alternativa, además, también será productor ejecutivo. Las anteriores apariciones de Jaden en televisión son en All of Us en 2003, Zack y Cody: Gemelos en Acción en 2008 y The Get Down en 2016.

Omniverse examina las muchas puertas de la percepción. La temporada 1 explorará el ego a través de una realidad alternativa de Kanye. La serie de media hora es de SB Projects de Scooter Braun, Westbrook Studios y el escritor del guión será Lee Sung Jin (Undone, Tuca and Bertie). Los productores ejecutivos adicionales incluyen a James Shin y Scott Manson en nombre de SB Projects, y Miguel Meléndez.

Para West, Omniverse representa la primera incursión del artista en la televisión. Aún no se pusieron a disposición otros detalles de la serie, pero esperamos que dentro de pocas semanas recibir más información.