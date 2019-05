Jaime Lannister es el protagonista principal de la serie – Game of Thrones

Aunque en las últimas se dejó de lado, por algo se destacó Game Of Thrones a lo largo de todas sus temporadas, y eso fue por mostrarnos o relatarnos lo que no querían relatar y que en realidad la tensión y la trama iba por otro lado. ¿Ejemplos? Algunos: aunque parezca el personaje más retorcido y enigmático, Varys no desea nunca el Trono, sino que lo quiere defender; Tyrion parece ir perdiendo la inteligencia, pero en realidad orquesta todo paso dado; Cersei es una vil villana, llegando al punto de parecer desalmada, pero es una madre consciente y ultra protectora.

Y a esto le sumamos una línea más, la que realmente quiebra al show: Game Of Thrones no replica el derrotero de Jon Snow ni tampoco es la … TODO lo acontecido en la serie, o por lo menos los puntos clave del show, son ni más ni menos que el fiel reflejo del andar y/o la historia de vida, en las buenas y en las malas, de Jaime Lannister.