Jaimie Alexander podría volver al MCU

La actriz que interpretó a Lady Sif en la franquicia de Thor estaría lista para volver a montar su caballo.

En un video de Reddit, a Alexander le preguntaron si realmente podía montar a caballo mientras empuñaba una espada enorme, a lo que ella respondió: “Sí, una vez pude hacer eso, y podría tener que hacerlo nuevamente en el futuro, así que esperemos que no haya perdido ese don”.

Luego, le preguntaron a Jaimie en qué estaba trabajando, y agregó: “Probablemente dejaría de existir si te dijera lo que está por venir, así que no puedo decírselo, chicos, pero gracias por preguntar de todos modos”.

Algunos de los proyectos en los que podría aparecer son Thor: Love and Thunder, una miniserie de Lady Sif en Disney+ y el show de Loki. Sif no estuvo en Thor: Ragnarok debido a que Jaimie Alexander estaba ocupada con otro proyecto en el momento de la filmación, así que la última vez que la vimos en el cine fue en Dark World. Mientras que en la tv hizo algunos cameos en Agents of SHIELD ¿Cuál será su rol en el futuro?