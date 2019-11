James Dean protagonizará una película sobre la guerra de Vietnam

Tal como lo leen en el título de la noticia, y por lo que dieron click aquí, James Dean volverá a protagonizar una película, así lo anunció la casa productora Magic City Films, quien obtuvo los derechos de imagen del actor para poder recrearlo a través tecnología de CGI de una manera realista para que este mismo participe en la historia sobre la guerra de Vietnam.

La imagen del actor de East of Eden y Rebel Without a Cause será usada para protagonizar Finding Jack, nombre del proyecto que será dirigido por Anton Ernst y Tati Golykh, el cual se basa en la novela homónima de Gareth Crocker la cual gira en torno al abandono de más de 10,000 perros militares al final de la Guerra de Vietnam. Dean interpretará al personaje secundario Rogan.