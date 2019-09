James Gunn anuncia al elenco principal de la película

A través de su cuenta de Twitter, el director James Gunn, conocido por su trabajo en Guardians of the Galaxy, anunció al elenco de The Suicide Squad, la nueva adaptación del grupo de supervillanos de DC Comics.

Aunque esta película promete no tener relación con Suicide Squad (2016) en la parte la historia, sí la habrá a partir de Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney y Joel Kinnaman, quienes repiten sus papeles de Harley Quinn,Amanda Waller, Captain Boomerang y Rick Flag, respectivamente.

El resto del nuevo elenco está formado por Idris Elba, David Dastmalchian, John Cena, Nathan Fillion, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Michael Rooker y entre todos ellos destaca el mexicano Joaquín Cosío, conocido por interpretara a El Cochiloco en la película El Infierno.