James Gunn anuncia el final de la producción

El director reveló que la filmación del reboot llegó a su fin y ahora solo queda esperar el lanzamiento de las fotos promocionales y el trailer.

James Gunn publicó en su Instagram una foto junto a todo el staff y el elenco con el que realizó la nueva versión de Suicide Squad. Además, también adjuntó una imagen del nuevo logo, que se ve muy diferente al de la cinta de 2016.

En la publicación, el director de Guardians of the Galaxy explicó que su padre murió dos semanas antes de que empezaran a filmar y que su perro falleció días antes del final de la producción, por lo que fue un momento muy duro para él. No obstante, afirmó que “nunca fui tan feliz haciendo una película, El profesionalismo, talento, compasión y amabilidad del equipo me inspiraron todos los días”.

De la mano de John Cena, Natha Fillion, Joel Kinnaman, Viola Davis, Idris Elba, Michael Rooker y Taika Waititi, entre otros, lo nuevo de Suicide Squad se estrenará el 6 de agosto de 2021.