James Gunn habla de su regreso y el arco de Rocket Racoon

¿Qué tienen que ver Rocket Racoon con la difícil experiencia de James Gunn ante su polémico despido y eventual readmisión a Guardians of the Galaxy Vol. 3? ¡Mucho!

En franca entrevista con Deadline, el cineasta habló finalmente del tema, algo que no había hecho desde que Marvel Studios confirmó su regreso como director de la secuela de Guardianes de la Galaxia.

“No culpo a nadie. Me sentí mal por un tiempo sobre algunas de las formas en las que hablé públicamente; algunas de las bromas que hice, algunos de los blancos de mi humor, solo las consecuencias no intencionales de no haber sido más compasivo con lo que puse allí […] Disney tuvo todo el derecho de despedirme. No era un tema de libre expresión. Dije algo que no les gustó y tenían todo el derecho de hacerlo. Nunca hubo ningún argumento en contra de eso”.