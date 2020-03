James Gunn no quiere dirigir películas de Star Wars

Francamente, en este momento cualquier director dudaría si dirigir una película de Star Wars mantendría en alto su buena reputación (cuando hace algunos años, era un auténtico privilegio).

Es el caso de James Gunn y su agridulce historia con Disney. ¿Qué haría, si se le ofreciera dirigir una película de la saga Star Wars? Durante una sesión de preguntas en Instagram, Gunn respondió a un fan:

“Realmente no tengo interés como cineasta. No puedo pensar en ninguna otra franquicia a la que me quiera unir, además de las que ya soy parte”.