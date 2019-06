James Marsden podría protagonizar la serie basada en la novela de Stephen King – The Stand

La historia de The Stand gira en torno a un virus creado artificialmente se extiende por EE.UU. eliminando a gran parte de la población. Su supervivencia dependerá de una lucha entre el bien y el mal donde la Madre Abigail , una anciana de 108 años , se les aparece en sueño y los incita a viajar a Nebraska para combatir a Randall Flagg , la encarnación del mal.

Tal como se los anunciamos hace más de 5 meses , la novela post-apocalíptica The Stand de Stephen King , publicada en 1978, será llevada nuevamente a la televisión por CBS All Access y es James Marsden (Westworld, X-Men), quien podría protagonizarla.

En 1994 esta historia fue adaptada por ABC en formato de miniserie. Esta nueva adaptación de The Stand constará de 10 episodios está a cargo de Josh Boone (Fault In Our Stars) y Ben Cavell (SEAL Team).

Hasta el momento ni James Marsden ni CBS All Access se han pronunciado acerca de esta información.