James Marsden y Ed Asner protagonizarán la serie ‘Dead To Me’ de Netflix

James Marsden de Westworld y el veterano actor Ed Asner protagonizaron una nueva y oscura comedia de Netflix bautizada Dead To Me. El elenco protagónico incluye también a Linda Cardellini (Freaks and Geeks) y Christina Applegate (Married with Children).

Escrita por Liz Feldman (2 Broke Girls), Dead to Me se centra en la poderosa amistad que florece entre Jen (Applegate), una viuda estrechamente herida y con un gran problema para controlar la ira, y Judy (Cardellini), un espíritu libre con un secreto impactante. La serie de 10 episodios de media hora ha sido descrita como una comedia dramática al estilo Big Little Lies.

Mardsen interpretará a un tipo aparentemente muy seguro y lógico que demuestra un interés amoroso por Judy. Más allá de esa apariencias, Judy se encuentra con un hombre vulnerable con un pasado complicado, que se siente atraído por el gran corazón y el espíritu libre de la muchacha.

En el caso de Asner, este retratará a Abe, un residente en la instalación de vida asistida donde trabaja Judy. Abe es ingenioso y más agudo que la mayoría. Él y Judy comparten un dulce vínculo y a menudo se apoyan mutuamente para superar los giros y vueltas de la vida.