Jamie Foxx producirá una serie para Netflix

El programa es titulado “Da, Stop Embarrassing Me” y tiene al actor como uno de sus productores ejecutivos.

Los detalles de la trama aún no se han revelado, pero según Discussing Film la producción comenzará filmarse esta primavera. Chris Arrington acompañará a Jamie Foxx a producir la serie, quien viene de ser productor de School of Rock para Nickelodeon.

Jim Patterson escribirá y también será productor ejecutivo de la serie. Patterson ha escrito y producido previamente las últimas cuatro temporadas de Two and a Half Men y co-creó The Ranch para Netflix.

Luego de este proyecto, Foxx escribirá, dirigirá y producirá All Star Weekend, una película protagonizada por Robert Downey Jr, Benicio Del Toro y Gerard Butler. Se centrará en dos amigos que forman una rivalidad con su jugador de baloncesto favorito.