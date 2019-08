HBO vuelve a apostar por otra serie relacionada al mundo deportivo la cual estará a cargo del director Adam McKay (The Big Short, Vice) y protagonizada por Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Mudbound) quien dará vida al legendario basquetbolista de la NBA, Jerry West, estrella de Los Angeles Lakers.

La serie titulada Showtime –sí, como la señal competencia de HBO– está basada en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s escrito por Jeff Pearlman. El piloto de la serie es descrito como la narración de la vida profesional y personal del equipo que definió la década de los ’80s dentro y fuera de las canchas.

Algunas de las figuras que veremos en la serie serán Earvin “Magic” Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy y Kurt Rambis; el entrenador Pat Riley; y el dueño del equipo Jerry Buss.