Jason Momoa quiere pelear con Jon por matar a Daenerys – Game of Thrones

Las redes sociales se llenaron de críticas una vez que finalizó The Iron Throne, aunque también tuvo a sus defensores a capa y espada. Jason Momoa, por su parte, se sumó al primer grupo.

El actor que le dio vida a Khal Drogo ha mantenido una estrecha relación con el elenco a lo largo de los años, en especial con Emilia Clarke y vivió muy intensamente la historia de Daenerys en la ficción de HBO. Por eso no es de extrañar que no le gustase nada el modo en que termina su Khaleesi y, mucho menos, que Jon prácticamente no sufra ningún castigo.

Jason ha retransmitido en su cuenta de Instagram un directo comentando el final y cuando ve que Jon termina en la Guardia de la Noche no pudo evitar explotar: “Déjame decirte algo, vuelves al puto lugar donde comenzaste, pero has matado a Khaleesi… ¡Por dios! Vamos al bar a tener una pelea. Estoy perdido. Drogon debería haber derretido su trasero. Ugh. ¡Y el maldito bar está cerrado!”

Acá les dejamos una pequeña parte del video cuando Momoa ve en vivo el asesinato de Dany: