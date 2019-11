Jason Segel protagoniza la nueva serie de misterio de AMC – Dispatches from Elsewhere

La noche de ayer –durante el midseason finale de The Walking Dead–, AMC no sólo dio detalles del segundo spinoff de TWD, también mostró el primer teaser de Dispatches From Elsewhere, su nueva serie cargada con una ola de misterio que será protagonizada por Jason Segel (How I Met your Mother).

Aunque el avance nos dejó con muchas dudas sobre lo qué va esta serie y si se trata de un juego o de una conspiración gubernamental, AMC lanzó una sinopsis oficial que aclara sólo un poco de lo que ya vimos: “A medida que comienzan a aceptar los misteriosos desafíos de ‘Dispatches From Elsewhere’, descubren que el misterio es más profundo de lo que imaginaban, y sus ojos se abren a un mundo de posibilidades y magia.”