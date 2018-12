Después de muchos rumores los cuales comenzaron semanas atrás, se confirma que Jeffrey Dean Morgan regresa para interpretar a John Winchester en el episodio número 300 de Supernatural.

El episodio especial que marca una celebración para la serie está actualmente en producción en Vancouver, Canadá lugar donde se filman gran parte de las serie de The CW. Hasta el momento no hay detalles de cómo sería el regreso de este personaje a la serie después de haberlo visto por última vez en el episodio final de la segunda temporada llamado All Hell Breaks Loose: Part 2 donde regresa como fantasma, pues se sacrificó por salvar a Dean, para acabar con Azazel.