Jennifer Aniston y Reese Witherspoon contra el #MeToo en la nueva serie de Apple TV+ – The Morning Show

The Morning Show , la serie estrella de las 4 grandes producciones lanzadas el pasado viernes 1 de Noviembre , gira en torno a la crisis que azota el noticiero matutino más importante de EE.UU. llamado The Morning Show – nombre de donde proviene el título de la serie– cuando Mitch Kessler ( Steve Carell ), el conductor masculino de la emisión, es acusado de acoso sexual a diversas compañeras de la producción. Este hecho hace tambalear a la producción del noticiero y a los ejecutivos de la cadena, pero sobre todo a Alex Levy ( Jennifer Aniston ), la conductora femenina, que tendrá que dar la cara ante toda la nación y llevar adelante el show.

En 2013, Netflix se lanzó a la aventura de dar el primer paso en la producción de series en el mundo del streaming con House of Cards sin saber que con esto daría inicio a una inminente guerra por las pantallas online. A 6 años de este hecho, Apple se suma como uno de los peleadores con The Morning Show , serie creada por Kerry Ehrin ( Bates Motel , Friday Night Lights ) y Jay Carson , quien curiosamente fungió como uno de los consultores de la serie protagonizada por Kevin Spacey .

La serie está inspirada en el libro Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV de Brian Stelter publicado en 2013 en el cual se detalla el desarrollo de un programa de esta categoría desde sus entrañas en la parte de la producción hasta el denotar la rivalidad que existen entre los shows de otras cadenas. Aunque el meollo de la historia recae completamente en lo sucedido con Matt Lauer, el ex-conductor de TODAY (NBC) quien en noviembre de 2017 fuese acusado de conducta sexual inapropiada.

Con esto como base, Apple TV+ nos entrega una serie sólida que se suma al movimiento #MeToo y busca dar voz al poder de la mujer a través de una mirada que pocos se atreven a realizar durante esta década: el de cuestionar si en realidad lo que se está viviendo es una revolución totalmente justificada o esta misma ha servido para comenzar una cacería de brujas. Al mismo tiempo que presenta esta historia, la misma serie abre otro cuestionamiento sobre la sororidad, el cual se refleja entre Bradley Jackson (Reese Witherspoon), un nuevo personaje que llega a tambalear la frágil posición que Alex mantiene como líder dentro del noticiero.