Jennifer Garner protagonizará la nueva serie de J.J. Abrams

My Glory Was I Had Such Friends es el nombre de la nueva serie limitada producida por J.J. Abrams que lo reunirá con la actriz Jennifer Garner (Camping), con quien trabajó en la serie Felicity y más extenso en la serie Alias, uno de los trabajos que catapultó la carrera de los dos.

La historia gira en torno a la novela homónima escrita por Amy Silverstein la cual está basada en sus memorias cuando un grupo de mujeres le demostraron el poder de la amistad y de la resistencia del espíritu humano al brindarle su apoyo mientras ella esperaba por un segundo transplante de corazón.

Garner será la protagonista de la historia, interpretando a Silvrstein, pero además fungirá como productora ejecutiva junto a Abrams y Karen Croner (Tribes of Palos Verdes) quien además será la encargada de la adaptación.

Bad Robot y Warner Bros. Television serán las compañías productoras detrás del segundo proyecto de J.J. Abrams para Apple, siendo el primero un dramedy musical protagonizado por Sara Bareilles llamado Little Voice.