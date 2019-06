Jennifer Morrison se une a la cuarta temporada de la serie – This Is Us

Según informa TVLine, Jennifer Morrison, exalumna de Once Upon a Time, ha sido fichada para un rol recurrente e importante en la cuarta temporada del dramedy This Is Us.

Sin embargo, los detalles sobre su personaje aún se mantienen en secreto. Por ahora, los fans tendrán que esperar hasta el 24 de septiembre para descubrir a quién interpretará la actriz.

Previamente, te comunicamos que NBC había renovado el dramedy de la familia Pearson por tres temporadas más. Esta información podría confirmar que la serie terminará después de la sexta temporada.

Otros proyectos de Morrison incluyen las series House y How I Met Your Mother.

This Is Us sigue a un grupo de personas que, de pronto, ven cómo sus vidas se entrelazan unas con otras de las maneras más curiosas posibles, explorando sus propios conflictos, privaciones y dificultades.