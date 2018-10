Jeremy Bearimy – The Good Place

Luego del final del capítulo de la semana pasada las reglas del juego cambiaron, nadie sabía qué estaba pasando y las respuestas que iban a recibir no eran las que ellos hubiesen imaginado porque nadie tiene tanta imaginación. Les costó un poquito a Michael y Janet decir la verdad, pero luego de no tragarse el cuento del FBI, tuvieron que admitir lo que estaba sucediendo realmente. ¿Cómo se actúa ante esto? Porque no se enteraron solamente de su muerte y sus miles de vidas en The Bad Place, sino que junto con eso también llegó la peor noticia de todas: estaban condenados a ir al infierno. Entonces, nuestros personajes saben que si quieren ir a The Good Place deben hacer cosas buenas pero como ya saben que están haciendo este tipo de acciones por un objetivo, eso hace que no sea puro y por ende, no tenes lugar en el paraíso.

Por otro lado, lo tenemos a Chidi, una persona que vio cómo toda su vida, ideales y estudios caían por un precipicio al enterarse que todo lo que hizo durante su existencia, lo llevó al infierno. El problema de la indecisión de Chidi, para una persona que lo tiene no es algo que te llevaría al invierno, pero el “no saber” lo llevó a lastimar un montón de gente. Por ende, se ganó un lugar en The Bad Place junto con Eleanor, o mejor conocida como la peor persona del mundo. Entonces, ahora ¿qué puede hacer? El mayor conflicto interno del episodio lo tuvo él, porque a diferencia del resto de sus compañeros de experimento, él es el más débil emocionalmente y todo esto lo destruyó. No tiene sentido repasar lo hizo durante el episodio porque lo vimos, pero por suerte él, la tiene a Eleanor cerca y si bien, siempre el crecimiento es en conjunto, en estos momentos él la necesitaba más a ella, que lo que nuestra protagonista nunca lo precisó.

Eleonor, después de recibir las noticias decidió darse por vencida. La realidad es que es lo más lógico, total, nada va a cambiar tu destino y terminarías en el infierno. La escena del ella en el bar me hizo acordar mucho a las actitudes de Michael cuando estaba aprendiendo a ser bueno y tenía como estos espasmos inconscientes que le hacían hacer lo correcto. Esto es porque ella pasó por el tiempo necesario para aprender lo que quería y aunque el mundo la tirara, ella debía ponerse de pie otra vez para demostrarle que realmente aprendió. Esto la llevó a ayudar a alguien y vio en esa felicidad, lo que quería hacer con el resto de su vida: “tratar”. Entonces, en el final del episodio agarró a sus cinco compañeros y les comentó lo que pasó. Ya saben qué les espera al final del túnel, entonces, no hay nada que le impida “tratar”, tratar de ser buenos, tratar de ayudar a alguien a ser feliz porque ellos van a ir al infierno, pero quizás pueden evitar que alguien que no se merece ir, no vaya por un simple error y porque alguien no lo ayudó a tiempo.

Entonces, en el cuarto episodio, The Good Place se reinventó otra vez. En lo que queda de esta temporada, veremos al team ganando puntos sin esperar nada a cambio y eso es bueno. Hoy no se dieron cuenta y lo único que harán es tratar de ayudar, pero quizás, eso los ayuda a ganarse un lugar en el paraíso. Puede que en el medio, alguno se de cuenta de esta situación, quizás Michael y esto lo haga a él, sin querer, empezar a hacer cosas buenas “a propósito” y termina empeorando la situación del grupo porque es bastante nuevo en esto de “no ser egoísta”. Como siempre, la serie encontró su manera de reinventarse y ahora, puede que estén muy cerca del Buen Lugar, además, quién te dice, la temporada termina con todos muertos y el año que viene nos reinventamos otra vez con problemas en el paraíso.