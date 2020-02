¡Jesse Williams podría tener menos escenas en la temporada 16! – Grey’s Anatomy

¡Que no cunda el pánico… aún!

Después de la anunciada salida de Justin Chambers (Alex Karev), sabemos que los fans de Grey’s Anatomy están enojados y tristes, pero debemos informarles que hay otro actor favorito que, aunque no saldrá definitivamente, podría tener menos escenas en la actual temporada de la serie.

Según reporta TVLine, Jesse Williams, mejor conocido por dar vida al Dr. Jackson Avery, hará su debut en Broadway el próximo mes de abril en un revival de la obra de Richard Greenberg, Take Me Out, por lo que su personaje podría tener menos tiempo en pantalla.

Por lo mientras, la showrunner del programa, Krista Vernoff, aseguró que ya sabía de esta situación desde el comienzo de la temporada 16 y que ha podido planificar la historia de Jackson de acuerdo a la agenda del actor.

Recordemos que Williams se unió a la serie médica de ABC en la sexta temporada y el año pasado firmó un acuerdo para permanecer, por lo menos, hasta la temporada número 17.