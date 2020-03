Jessica Alba protagonizará una docuserie en Disney+

El show está temporalmente titulado Parenting Without Borders (aún no es oficial) y la actriz también será una de las productoras.

Programado para filmarse en varios países, esta es una docuserie de viajes que seguirá a Jessica Alba mientras conoce a familias de todo el mundo, explorando las creencias y prácticas culturales de los padres para con sus hijos.

Parenting Without Borders se basa en un libro del mismo nombre lanzado en 2013, donde se describen lecciones sorprendentes que los padres de todo el mundo le enseñan a sus hijos. Christine Gross-Loh revela las formas en que la cultura moldea la crianza de los hijos en países como Finlandia, Suecia, Alemania, Francia, Japón, China, Italia y más, y ofrece información basada en la investigación sobre qué estrategias son mejores para los niños y por qué.

Kathryn O’Kane, productora de la serie documental de cocina de Netflix, Salt, Fat, Acid, Heat, servirá como directora y productora del nuevo show de Disney+. Alba es productora junto a Andrew Fried y Dane Lillegard de Boardwalk Pictures, Jamie Patricof de Hunting Lane, Doug Banker de Five All In The Fifth y Trevor Engelson de Underground.