Jessica Brown Findlay se suma al elenco – Brave New World

La actriz de Downton Abbey, Black Mirror y The Outcast (entre otros proyectos) será la protagonista del show, quien ya tiene a Alden Ehrenreich y Harry Lloyd en el reparto.

Como ciudadanos de New London, Bernard Marx (Lloyd) y Lenina Crowne (Brown Findlay) solo han conocido un orden social rígido y ​​una cultura de gratificación instantánea. Curiosos por explorar la vida más allá de las restricciones de su sociedad, se embarcan en unas vacaciones a las Tierras Salvajes, donde se ven envueltos en una desgarradora y violenta rebelión. Bernard y Lenina son rescatados por John the Savage (Ehrenreich), quien escapa con ellos de regreso a New London.

Lenina Crowne es una trabajadora de Beta Plus Hatchery, que ha comenzado a cuestionar su posición dentro de los estratos sociales estrictos del Nuevo Mundo. La llegada de John amenaza con interrumpir la estabilidad de la sociedad utópica del Nuevo Londres.