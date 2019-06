Jharrel Jerome explica cómo se preparó para el papel en la miniserie – When They See Us

El actor que interpreta a Korey Wise en el show de Netflix acerca del caso de los “Central Park Five“, contó cómo consiguió el papel y lo que debió hacer para darle vida a su personaje.

En una entrevista con Deadline, el actor habló acerca del conocimiento previo sobre los hechos: “Se habló en mi casa y fue casi una lección al estilo ‘sé cortés con la policía, no salgas tarde y no andes con la gente equivocada’. No escuché en profundidad la historia hasta que Ava publicó un artículo sobre el caso en su página de Instagram que decía ‘Voy a dar vida a esta historia para estos hombres’”.

Jharrel fue el único que interpretó la versión joven y la adulta de su personaje, y al respecto de eso comentó: “Fui para interpretar al joven Korey Wise, pero el problema era estaba trabajando en un espectáculo (Mr. Mercedes) y no pude afeitarme. Cuando tengo la barba parezco de 35 años y cuando no la tengo, parezco de 3 años y medio. Hice una audición con todo el vello facial, y Ava no podía ver más allá de eso. Pasaron cuatro o cinco meses y descubrí que ella aún no había elegido a Korey, así que me afeité la cara, fui a la oficina de Ava y ella estaba tan confundida que me preguntó ‘Espera, ¿Cuántos años tienes’”.