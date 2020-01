Jharrel Jerome quiere protagonizar la franquicia del arácnido

El estupendo actor que se destacó en When They See Us de Netflix dijo que quiere ser un superhéroe ¿se cumplirá su sueño?

Jharrel Jerome fue premiado en los Critics Choice Awards como el mejor actor en serie limitada o película para la tv, por su rol como Korey Wise en WTSU, pero él no quiere parar ahí: “Cuando sueñas con ser un actor no sabes exactamente qué actor vas a hacer o cuál será tu rol, así que el hecho de estar en esta posición, a esta edad, me hace sentir agradecido. Quiero seguir hacia adelante y hacerlo por mi gente”.

Al actor le preguntaron cuál sería su papel soñado y él no dudo en responder: “Miles Morales en una live action de Spider-Man. Eso estaría buenísimo”. Hasta el momento, Miles no tuvo ninguna aparición en el MCU, así que la puerta sigue abierta.

Luego del éxito de la película animada Spider-Man: Into the Spiderverse, protagonizada por Morales, se estuvo rumoreando la posibilidad de hacer una versión live action ¿será esa la oportunidad de Jharrel? Ojalá que si.