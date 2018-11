Jim Parsons confiesa qué es lo que más extrañará de la sitcom – The Big Bang Theory

The Big Bang Theory está llegando a su fin con la duodécima temporada, aún en transmisión, y los protagonistas de a poco se van haciendo a la idea de que ya no volverán a estar juntos. Aunque nuestro querido Sheldon Cooper no es muy proclive a expresar sus sentimientos, el actor Jim Parsons se ha abierto en en una nueva nota y confesó que es lo que más extrañará de la longeva comedia de CBS.

“El ver a todos”, manifestó Parsons a The Jakarta Post.“Sentiré mucho no ver a todos. Extrañaré especialmente a Simon Helberg; pasamos mucho tiempo juntos, vamos de un lado a otro para vestirnos, hemos hablado por casi 12 años. Seis meses después de que terminemos, diré que no he hablado con Simon de manera profunda en mucho tiempo. Y eso será difícil”.

Jim, además, reveló cual es el objeto del set que le gustaría quedarse (si es que la producción se lo permite, claro está).

“Hay una almohada rayada en el sofá del apartamento que es muy valiosa para ellos, ni siquiera nos dejan trabajar con ella durante la semana y solo sale para los shows, porque parece que no pueden encontrar otra. Me gustaría tener eso, y si no lo guardara para mí, podría vivir en la casa de mi madre. Ella está mucho más desconsolada sobre mi salida del programa que yo”, dijo el actor.

The Big Bang Theory se transmite en Latinoamérica todos los lunes por Warner Channel.