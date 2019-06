Jim Parsons explica su razón para dejar atrás el personaje de Sheldon – The Big Bang Theory

Hace poco se terminó la longeva sitcom de CBS, The Big Bang Theory, pero las entrevistas con los actores nos siguen revelando nuevos detalles que desconocíamos de sus personajes y del programa.

Recientemente, Jim Parsons confesó a Variety por qué tomó la decisión de dejar atrás su personaje de Sheldon Copper, poniendo así fin a la serie.

“No importa lo exitoso que seas, incluso si tienes un gran éxito en el cine, no puedes permanecer en el mismo lugar de estacionamiento durante 12 años. No es así como una persona en una profesión creativa se comporta normalmente. La mayoría de los seres humanos anhelan esa estructura por lo que puedo entender que rompiera algunos corazones”, explicó Parsons.

Previamente el actor comentó a EW que ya no había más hueso que roer y era el momento adecuado para despedirse de estos personajes.

Ahora Parsons se ha puesto del otro lado de la cámara como productor en la serie de Netflix Special y próximamente actuará en la película The Boys in the Band, que será dirigida por Ryan Murphy.