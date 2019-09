El actor y productor Jim Parsons (The Big Bang Theory) se ha sumado al reparto de la próxima serie de Ryan Murphy, Hollywood.

Junto a Parsons, se anunciaron las adiciones de Dylan McDermott (American Horror Story), Holland Taylor (Two and a Half Men), Samara Weaving (SMILF), Maude Apatow (Euphoria), Jake Picking (Chasing Life) y Laura Harrier (One Life to Live).

Hollywood es uno de los tantos dramas que Murphy está desarrollando para Netflix, entre los que se encuentran The Politician (que ya se estrenó) y Ratched.

Previamente se confirmó la participación de los actores Darren Criss (American Crime Story), quién además servirá como productor ejecutivo, David Corenswet (The Politician), Jeremy Pope y Patti LuPone (Pose).

La serie ha sido descrita por Murphy como “una carta de amor a la Edad de Oro de Tinseltown”.

La trama de Hollywood se mantiene bajo llave, pero, gracias a Criss, se sabe que se ubicará en 1940 y debutará en mayo de 2020.