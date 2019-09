JJ Abrams concreta alianza entre Bad Robot y WarnerMedia

2019 a 2024. ¿Valdrá $250 millones de dólares un contrato exclusivo con Bad Robot y JJ Abrams? Warner Bros. así lo cree.

Hace algunos meses informamos sobre estas negociaciones, las cuales esta semana por fin se han concretado. JJ Abrams firmó con WarnerMedia por un contrato de exclusividad para que Bad Robot desarrolle contenidos digitales, series, películas y hasta videojuegos hasta el año 2024.

El caso de los videojuegos resulta peculiar, pues WarnerMedia trabajará con la ya existente división Bad Robot Games para crear juegos indie junto con Tencent y Warner Bros. Interactive Entertainment. Las plataformas anunciadas serán PC, consolas y móviles.

Otro detalle interesante es que Bad Robot desarrolla 3 series para Apple TV Plus –Lisey’s Story de Stephen, King Little Voice y My Glory Was I Had Such Friends– pero estos son producidos a través de Warner Bros. TV.

Por supuesto, Abrams concluirá honrosamente sus compromisos con Disney/Lucasfilm y Paramount, incluyendo Star Wars, Cloverfield, Star Trek y Mission: Impossible.

¿Cómo afectará este colosal movimiento a la industria del entretenimiento?