JMM – Better Call Saul

Nacho aún no está fuera de peligro, no hasta que Lalo esté fuera de escena, y esa no es la situación. Cuando él y Mike se encuentran en otro lote sin nombre caracterizado por malezas y concreto, Nacho deja en claro que quiere un nuevo comienzo para él y su padre. Por la forma en que lo ve, Lalo está en la cárcel. El problema es que se está conteniendo, y Mike lo sabe. Entonces aclara el aire: Lalo todavía está operando desde la prisión y le ordenó a Nacho que incendie uno de los lugares de Los Pollos Hermanos. De hecho, Lalo sigue siendo una espina para Gus y, hasta que eso cambie, Nacho se queda quieto, jugando en ambos lados y rezando para que su familia permanezca intacta.