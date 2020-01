Jodie Whittaker confirma que estará de vuelta en la próxima temporada – Doctor Who

Aún no se terminan las aventuras de Jodie como Doctor Who. La temporada 13 del show también la tendrá como protagonista.

La actriz dio a conocer la noticia en una entrevista con Entertainment Weekly: “Voy a hacer otra temporada. Esa podría ser una noticia exclusiva gigante que se supone que no debo revelar, pero es inútil para decir que no lo sé porque sería una mentira enorme. Absolutamente lo adoro. En algún momento, estos zapatos van a ser entregados, pero todavía no. Me aferro a ellos”.

La temporada 12 de Doctor Who aún no ha terminado, pero la revelación de Whittaker nos asegura que no veremos al Doctor regenerarse en el corto plazo. Jodie también habló sobre trabajar con Sacha Dhawan, quien se reveló que estaba interpretando una nueva encarnación de The Master durante el episodio que se emitió en año nuevo: “Me encantó el trabajo que hicimos juntas. Cuando tienes química con tu villano definitivo es brillante”.

La temporada decimosegunda temporada de Doctor Who continúa emitiéndose en la BBC todos los domingos con Jodie Whittaker como protagonista ¿Qué tendrán preparado para el episodio final?