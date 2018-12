Joe Cole y Sope Dirisu protagonizarán el drama criminal ‘Gangs of London’

Los actores Joe Cole (Peaky Blinders) y Sope Dirisu (Humans) formarán parte del elenco principal de la próxima serie de Sky y Cinemax titulada Gangs of London.

El drama creado por Gareth Evans (V/H/ S/ 2) se desarrolla en un Londres contemporáneo, destruido por las luchas de poder que involucran a varias pandillas internacionales. La serie comienza cuando el jefe de una banda criminal es asesinado y el vacío de poder amenaza la frágil paz entre las otras organizaciones del inframundo.

El elenco incluye a Lucian Msamati (Black Earth Rising), Michelle Fairley (Game of Thrones), Mark Lewis Jones (Star Wars: The Last Jedi), Narges Rashidi ( The Girlfriend Experience), Jing Lusi (Crazy Rich Asiáticos ), Pippa Bennett-Warner (Harlots), Brian Vernel (Dunkerque), Orli Shuka (War Machine), Richard Harrington (Poldark ), Jude Akuwidike (Beasts of No Nation) y Emmett J Scanlan (Peaky Blinders ).

Gangs of London contará con Evans como director de la mayoría de los episodios. Corin Hardy de The Nun dirigirá tres episodios y Xavier Gens (Hitman) dos de ellos.

La serie se estrenará en 2019.