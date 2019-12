John Boyega confiesa incomodidad con desarrollo de aquella secuela

A casi dos años del estreno de Star Wars: The Last Jedi, poco a poco se revela la verdadera postura de quienes formaron parte de la polémica película de Rian Johnson (excepto Mark Hamill, quien desde un principio se manifestó en contra del tratamiento y destino de su personaje Luke Skywalker).

Ahora es el turno de John Boyega, personaje que fue clave y la promesa de una nueva generación cuando JJ Abrams nos presentó The Force Awakens, pero que lamentablemente perdió brillo y rumbo en la secuela de Johnson.

En entrevista para Hype Beast, Boyega declaró:

“Creo que [The Force Awakens] fue el inicio de algo muy sólido. Pero The Last Jedi, siendo sincero… diría que me sentí un poco dudoso en todo momento. No estuve necesariamente de acuerdo con muchas decisiones, y es algo de lo que hablaba mucho con Mark. Tuvimos conversaciones al respecto. Y fue difícil para todos nosotros, porque estábamos separados“.